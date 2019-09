Im Gegenteil. Sein Ziel in der – mit dem Tottenham-Spiel wahrhaftig – englischen Woche sei es, so Kovac, "dass wir Minimum in der Liga den Platz halten, vielleicht auch klettern, und in der Champions League erfolgreich sind, um beruhigt in die Länderspielpause zu gehen".

Und was ist mit der Serie? In der Hinrunde droht beim Duell gegen Vizemeister Borussia Dortmund am 9. November die größte Gefahr. Bleibt Kovac inklusive des Paderborn-Kicks noch zehn Liga-Partien ungeschlagen, stünde er nach dem 15. Spieltag (am 14. Dezember gegen Werder Bremen) auf Rang eins des Trainer-Rankings. Dann wäre Kovac top-top-top.

Trainerserien beim FC Bayern:

Pep Guardiola: 28 Spiele von 9.8.2013 – 29.3.2014 Jupp Heynckes: 27 von 3.5.1988 – 25.3.1989 Jupp Heynckes: 25 von 3.11. 2012 – 8.5.2013 Udo Lattek: 23 von 8.11.1986 – 17.6.1987 Jupp Heynckes: 23 von 2.12.1989 – 22.9.1990 Pep Guardiola: 21 von 19.4.2014 – 19.12.2014 Ottmar Hitzfeld: 19 von 9.2. 2002 – 21.9.2002 Louis van Gaal: 19 von 3.10. 2009 – 13.3.2010 Niko Kovac: 19 seit 9.2.2019

