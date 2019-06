Auf eine Runde Foxtrott in den Park CSU will öffentliche Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel

Fraktionschef Manuel Pretzl und Stadträtin Ulrike Grimm führen in einer Anfrage an die Stadtspitze aus, dass in vielen Städten Deutschlands in Parks und Grünanlagen regelmäßig öffentliche Tanzveranstaltungen stattfänden, bei denen die Bürger kostenlos das Tanzbein schwingen können. Von Standard bis Latein, mit Live-Band oder mit Musik vom Tonband. Derlei Tanzveranstaltungen würden in der Regel sehr gut angenommen, so die Fraktion. Außerdem mache Tanzen Spaß und halte fit und bringe ganz unterschiedliche Menschen zusammen.