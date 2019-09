"The Band" gilt als Zeitreise in die 90er Jahre. Woran denken Sie da?

Die waren geprägt von technischen Errungenschaften, die total modern waren, wie Walkmans. Das war krass. Und man hat noch richtig mitgefiebert mit den Künstlern, wenn neue Alben rauskamen. Man hat Viva und MTV geschaut und mit dem Videorecorder das Lied aufgezeichnet. Es war eine Zeit von Lollipops, verrückten Klamotten, bunten Farben.

Prince Damien: " Ein bisschen Take That findet man überall"

Haben Sie musikalische Jugendsünden?

Meine ganzen Playlists sind Jugendsünden. Auch heute noch. Als Junge ist es ja selten, dass man Britneys Spears hört – ich höre Britneys Spears. Spice Girls hat niemand gehört – ich habe sie gehört und gefeiert. Ich habe sogar noch die CDs. No Angels – aber die sind ja schon wieder Kult. Da hab ich auch alle CDs, Special Editions mit den Tattoos, ich hatte Plakate.

Also am liebsten Girl-Bands.

Ja, ich war eigentlich kein Fanboy, sondern ein Fangirl. Die Backstreet Boys habe ich nie so vergöttert wie die No Angels. Oder Bro'Sis – kennen Sie die? "Do you know my name" – das war toll, das war meine Zeit.

Meinen Sie, das Musical würde auch auf der Wiesn funktionieren? "Relight my fire" ist so ein großer Hit, da kann jeder mitsingen. Und die Nachfolger von Take That sind ja auf der Wiesn sowieso zu hören. "Angels" von Robbie Williams zum Beispiel. Ein bisschen Take That findet man überall.

Prince Damien: "Bierzelt und Saufen ist nicht meins"

Was ist für Sie der Unterschied zwischen Schlager und Pop?

Ich habe mir sagen lassen, dass ich Schlager mache, aber es fühlt sich für mich an wie Pop. Ich mache Pop-Schlager. Das hat sich total vermischt. Vor allem, wenn man auf Deutsch singt. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Schlager.

Mögen Sie die Wiesn?

Seitdem ich geboren bin, war ich jedes Jahr auf der Wiesn. Das ist in unserer Familie Pflichtprogramm, Tradition, Lebensgefühl. Schon im Kinderwagen wurde uns Tracht angezogen: ich in der Lederhosn, meine Schwester im Dirndl. Früher haben wir 20 Mark bekommen für Fahrgeschäfte, und dann ging es los. Ich habe den Absprung in die Welt der Erwachsenen nicht geschafft, ich bin immer noch ein Kind. Ich liebe es immer noch, hier raus zu kommen: Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Geisterbahn. Aber Bierzelt und Saufen ist nicht meins. Ich trinke lieber Spezi, esse ein Steckerlfisch oder Schweinshaxn. Aber mein Papa sagt immer "eine Mass muss sein". Seitdem mache ich halt obligatorisch ein Mass-Bild, damit der Papa zufrieden ist. Und das hat ja jetzt die Abendzeitung für mich gemacht.

Ab 10. Oktober, Deutsches Theater, Karten: Telefon 54 81 81 81