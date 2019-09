Lange Dirndl liegen auch in dieser Wiesn-Saison voll im Trend. Was "gar nicht so verkehrt ist", wie Kinga Mathe vom gleichnamigen Modelabel spot on news erzählt: "Wir wandeln den traditionellen Look aber in eine modische Variante um und tragen zum Beispiel eine hochgeschlossene Bluse darunter. Das sieht nicht nur frischer aus, sondern unterstreicht auch die Vorzüge einer jeden Frau."