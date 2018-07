Auf der Tribüne mit Bruder James Pippa Middleton: Mit Babybauch in Wimbledon

Zum weißen Kleid in Midi-Länge von Designerin Anna Mason hatte Middleton ein Paar blaue Espadrilles mit Keilabsatz kombiniert sowie einen Strohhut und eine dunkle Sonnenbrille. Die braunen Haare fielen ihr in lässigen Wellen über die Schultern. Begleitet wurde die werdende Mutter in Wimbledon nicht von Ehemann James Matthews (42), sondern von ihrem Bruder James Middleton (31).