Bonmann im Tor: Guter Eindruck in der Vorbereitung

Tor: Hendrik Bonmann oder Marco Hiller? Bonmann! Was sich in der Vorbereitung angedeutet und am Dienstag entschieden hatte, erklärte Bierofka gestern: "Es war eine Grundsatzentscheidung, welchen Torwart die Mannschaft meiner Meinung nach gerade braucht. Henne hat in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht, auch gegen Borussia Mönchengladbach. Er ist ein Wettkampftyp." Der Ex-Dortmunder (25) ist älter als Hiller (22), strahlt trotz langer Verletzungspause Präsenz aus. Nicht zuletzt diese Ausstrahlung dürfte den Ausschlag gegeben haben.