Den Bayern zufolge habe Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sowie Bürgermeister Josef Schmid (CSU) die Verantwortlichen darum gebeten, die Feier nicht direkt im Anschluss an das letzte Bundesligaspiel am Samstag, den 12. Mai zu veranstalten. "In einem sehr harmonischen Gespräch wurde darum gebeten, Rücksicht auf die Wirte und Geschäftsleute sowie deren Kunden in unmittelbarer Nähe des Münchner Marienplatzes zu nehmen", so die Bayern in ihrer Mitteilung. Ein weiterer Grund ist eine Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke von 11. Mai bis 14. Mai, durch die es zu Schwierigkeiten bei der An- und Abreise der Fans kommen könnte.