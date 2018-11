Schon zu Beginn der Mega-Museums-Sanierung wurde angekündigt, dass man vielleicht einst das Museumsdach dauerhaft zugänglich macht. Jetzt steht fest, wer die Betreiber der Dachterrassen-Gastro sein werden. Sascha Arnold, Steffen Werner und Alexander Haas sind die Macher des Flushing Meadows an der Fraunhoferstraße und des Cafés im Vorhoelzer Forum an der Arcisstraße. Mit hochgelegenen Lokalitäten kennen sie sich also aus.