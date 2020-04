Münchner war wohl ein Zufallsopfer

Die drei litauischen Männer waren erwiesenermaßen beteiligt, als der Informatiker am 9. Januar 2012 als Zufallsopfer an einem Parkplatz an der Autobahn 9 überfallen, beraubt und verschleppt worden war. Es ist der inzwischen dritte Prozess zu dem Fall an einem Landgericht. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof die ersten beiden Urteile des Landgerichts Dessau-Roßlau - zumindest in Teilen - kassiert.