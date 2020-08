Auf Amazon Prime Neuauflage der Neuauflage: "Switch reloaded" wird zu "Binge reloaded"

Ein beliebtes Comedy-Format kehrt zurück auf die Bildschirme: Wie das Medienmagazin "DWDL" meldet, wird "Switch" in einem neuen Gewand und auf einem neuen Kanal in Kürze wieder zu sehen sein. Der Geschäftsführer Prime Video in Deutschland, Christoph Schneider, bestätigte dort im Interview, dass die mehrfach prämierte, ehemalige ProSieben-Show unter dem Namen "Binge reloaded" auf dem Streamingportal neu aufgelegt werden wird. Aus dem alten Cast seien Ur-Gestein Michael Kessler (53) und Martin Klempnow (46) wieder mit an Bord.