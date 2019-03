147 organisierte FC-Bayern-Fanclubs in den USA

"Seit der Eröffnung unseres Büros in New York im Jahr 2014 haben wir eine tolle Entwicklung in den USA genommen. Wir haben dort inzwischen 32 Mio. FC-Bayern-Sympathisanten und derzeit 147 organisierte Fanclubs. Mit der Audi Summer Tour wollen wir unseren Fans in den Staaten die Chance geben, unsere Mannschaft live in ihrem Heimatland zu erleben", sagte Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie der FC Bayern München AG am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in New York, bei der auch Bayern-Legende Lothar Matthäus teilnahm.