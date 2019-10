Schneider rief aus Verzweiflung bei der Führerscheinstelle an, um irgendeinen Termin zu bekommen. Aber die Mitarbeiterin am Telefon sagte, die Terminvergabe sei ausschließlich online möglich. Einer Großstadt wie München ist die Situation unwürdig, dachte sich der Wissenschaftler. Am Ende wurden Ärger und Verzweiflung des 55-Jährigen so groß, dass er einen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) richtete. "Ich halte die Situation für unzumutbar", schrieb Schneider an Reiter, "im Landkreis scheint es das Problem mit der Terminvergabe nicht zu geben. Ich möchte sie daher auffordern, hier dringend Abhilfe zu erwirken."