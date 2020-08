Auch Sofía Vergara meldet sich Heidi Klum wünscht Simon Cowell "eine schnelle Genesung"

Wann der Musik-Produzent Simon Cowell (60) nach seinem Bruch des Rückens zurück in die Öffentlichkeit kehrt, steht bislang noch völlig in den Sternen. Jetzt posten seine "America's Got Talent"-Jurykolleginnen Heidi Klum (47) und Sofía Vergara (48) Genesungswünsche für ihren Chef. Beide teilten auf Instagram das identische Bild, das sie neben Mitjuror Howie Mandel (64) im Studio zeigt - vorbildlich mit Mund-Nasen-Schutz.