Auch Senay Gueler zieht aus "Promi Big Brother": Tränenreicher Abschied von Jenny Frankhauser

Am Donnerstag drehte sich in der neuen Folge von "Promi Big Brother" in Sat.1 immer noch vieles um die Abgänge von Senay Gueler (44) und Jenny Frankhauser (27). Erstmals war der Auszug der Schwester von Daniela Katzenberger (33) auch zu sehen. Jene hatte zuvor in einer Instagram Story erklärt, dass sie stolz auf ihr "Schwesterherz" sei, die "den Arsch in der Hose gehabt", Konsequenzen gezogen und ihre Loyalität sowie Empathie bewiesen habe.