Hochwasser: Höchste Warnstufe in Teilen Bayerns erreicht

Noch problematischer als an der Isar war die Lage zuletzt an Donau und Inn. In Passau erreichte der Pegel am Mittwoch die Acht-Meter-Marke – mittlerweile entspannt sich aber auch hier wieder die Lage.

Auch der Inn war und ist besonders stark von den Regenfällen betroffen: Am Nebenfluss Mangfall wurde sogar bereits am Dienstagvormittag bei Feldolling im Landkreis Rosenheim die Warnstufe vier erreicht. Bei der höchsten Meldestufe sind der Definition zufolge bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Lesen Sie auch: Überschwemmungen und Hochwasser in Oberbayern