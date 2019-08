Auch Michelle Hunziker trauert Moderatorin Nadia Toffa stirbt mit 40 Jahren

Nadia Toffa ist tot, wie am Dienstag bekannt wurde. Die italienische Journalistin und TV-Moderatorin wurde nur 40 Jahre alt. 2017 wurde bei ihr Krebs diagnostiziert, nur wenig später machte sie die Krankheit öffentlich. Auf dem offiziellen Facebook-Account der Sendung "La lene", durch die sie bekannt wurde, nehmen ihre Kollegen Abschied. In dem Post heißt es unter anderem: "Du hast mit hochgehaltenem Kopf, mit einem Lächeln, mit Würde und der Entfesselung all deiner Kräfte gekämpft, bis zum Ende, bis heute. [...] Für uns wird nichts mehr so sein wie früher."