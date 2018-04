Ein Bienenvolk gibt es ab 150 Euro

Freiberuflern wie Rechtsanwälten, Firmenchefs und Privatpersonen, die sich so ein Bienenvolk ab 150 Euro im Monat mieten, geht es vor allem darum, die Honigbiene zu retten. Nebenbei kann die Firma mit ihrem Öko-Engagement nett Werbung und PR machen: mit Bienenzucht-Fotos auf Facebook über eine Notiz auf der Webseite – oder sie platziert ihren Bienenstock prominent auf das Grün neben dem Haupteingang der Firma. "Das Bewusstsein für das Bienensterben ist gestiegen", sagt Imker Tietz. Denn die Fakten sind alarmierend: Seit 1990 ist in Deutschland die Zahl der Bienenvölker um 30 Prozent geschrumpft. In der Schweiz starb 2012 plötzlich die Hälfte aller Bienen.

Große "grüne Wüsten", ausgeräumte Landschaften ohne unkrautbewachsene Feldränder und wilde Brachen nehmen Insekten den Lebensraum. Ackergifte wie Schädlingsvernichtungsmittel und der großflächig eingesetzte Unkrautvernichter Glyphosat sind eine weitere Ursache für den krassen Insekten-Rückgang.

Seit 1989 gibt es 80 Prozent weniger Insekten

Wie groß das Massensterben ist, zeigt diese Zahl: Um fast 80 Prozent ist die Zahl der Insekten seit 1989 zurückgegangen. "Es ist erschreckend", sagt Tietz, "jeder merkt das. Früher war die Windschutzscheibe des Autos im Sommer voller Insekten, heute nicht mehr."

Das größte Problem: Ohne die Blütenbestäubung durch Insekten, gibt es 80 Prozent weniger Ernte. Und: Bienen sind bei dieser Arbeit für die Welternährung besonders effektiv. Ein Horrorszenario für uns, das aber in China bereits Wirklichkeit ist: Auf riesigen Birnen-Plantagen, die hart mit Insektiziden behandelt sind, erledigen Menschen mit Pinseln die Bestäubungsarbeit der Bienen: Arbeiter betupfen per Hand Blüte für Blüte – sonst wächst hier kein Obst.

Wie faszinierend dieses Insekt sein kann, weiß, wer einmal aus der Nähe Bienen mit ihren gelben "Pollenhöschen" betrachtet hat. Arbeiterbienen kneten im Stock Wachse, putzen die Waben, füttern die Larven und bringen von ihren bis zu zehn Kilometer weiten Flügen Pollen und Nektar heim.

Jeder Münchner mit Garten kann etwas tun

Viele Menschen beruhigt ihr Brummen und Summen. "Ein Kunde hat sein Volk direkt vorm Fenster. Er sagt: "Da ist was los. Ich brauche keinen Fernseher mehr", erzählt Markus Tietz. Der Naturfreund, der fast alle Vögel kennt und als Landschaftgärtner naturnahe Gärten baut, erklärt, wie jeder Münchner mit Garten etwas für Bienen tun kann: "Kahler Rasen und Thuja-Hecken bringen kein Futter. Bienen mögen heimische Blumen, Salbei, Thymian, Rosen oder Bäume wie die Eberesche".

Der Imker fände es schön, wenn sich Kindergärten oder Schulen für Bienenstöcke interessieren würden: "Helft den Münchner Bienen. Vor ihnen muss man keine Angst haben", sagt Tietz. Bienenkunde gehöre auf den Lehrplan, wegen ihrer akuten Gefährdung, ihrer wichtigen Bestäubungsfunktion und weil Biologie spannend ist: "Es ist schade, dass Schüler heute keinen Ahorn von einer Linde unterscheiden können, dafür aber wissen, wie alle Automodelle heißen."

Große Mengen Honig werden importiert

Ob Fenchelhonig oder Lavendelhonig – Münchner lieben den goldenen süßen Brotaufstrich. Deutschland importiert inzwischen große Mengen aus Südamerika oder Ungarn. Dabei könnten mitten in München auf Dächern viele Bienenkästen stehen. Aktuelle Beispiele sind Honig aus Sendling, Giesinger Honig und der vom Dach des Polizeipräsidiums an der Ettstraße 2.

Was skurril ist – und ziemlich erschreckend: "Stadthonig, von Balkonblüten, von Beeten in Schrebergärten oder Blumen im Englischen Garten sei inzwischen besser und gesünder als Landhonig", meint der erfahrene Imker von Bee-Rent: "Weil die Pflanzen in der Stadt nicht gespritzt sind".

