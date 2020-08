Die 21 Jahre alte Zugbegleiterin habe eine Glasflasche an den Kopf bekommen und sei mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 24 Jahre alte Fahrgast habe Hämatome und Kratzwunden. Gegen den mutmaßlichen Täter werde wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ermittelt.