Florian Silbereisen wird "Traumschiff"-Kapitän: "Ich weiß, was ich kann"

Tatsächlich wird Silbereisen in nächster Zeit für die Dreharbeiten viel in der Welt unterwegs sein. "Mit dem "Traumschiff" verändert sich mein ganzes Leben", sagte der Showmaster der "Bild am Sonntag". Und der Entertainer geht seine neue Rolle selbstbewusst an. "Ich weiß, was ich kann", sagte er der Zeitung weiter.