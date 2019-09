Wiesn-Vorfreude bei den Promis. Dr. Axel Munz hat am Dienstag zur "Angermaier Trachten Nacht 2019" geladen. Wenige Tage vor dem Anstich haben die VIPs in Dirndln und Lederhosn wenige hundert Meter von der Theresienwiese entfernt in der Alten Kongresshalle geschunkelt. Schon gleich zu Beginn hat auch die Polizei vorbeigeschaut.