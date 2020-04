München - Bringt die Corona-Krise die Diskussion über die 50+1-Regel erneut ins Rollen? DFB-Schatzmeister Osnabrügge hat am Samstag in einem Interview an Bund und Länder appelliert, die Unterstützung für Sportvereine zu verstärken. Osnabrügge erklärte auch, dass die 50+1-Regel die finanzielle Rettung eines bedrohten Vereins durch den Staat und die "Kreditanstalt für Wiederaufbau" verhindert.