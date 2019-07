Auch Chiara Ferragni dabei "Making The Cut": Neues Jury-Mitglied für Heidi Klum

Das ist über "Making The Cut" bekannt

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (32) verstärkt die Jury. Klum postete ein Foto auf Instagram und erklärte dazu, wie sehr sie sich freue, dass die 32-Jährige bei "Making The Cut" dabei sei. Außerdem schrieb Klum: "Tim Gunn und ich haben so viel Spaß in Tokio und ich kann es kaum erwarten, euch allen 2020 zu zeigen, was wir im Schilde führen." Chiara Ferragni teilte auf ihrem Instagram-Profil mit, dass sie sich "so geehrt" fühle, Teil der Show zu sein.