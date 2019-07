Auch Charles soll intervenieren Familienstreit: Herzogin Meghans Bruder will die Queen einschalten

"Sie sollten sie dazu zwingen"

Jetzt fordert Thomas Markle Jr. wegen der Familienstreitereien: "Ich denke, die Queen sollte einschreiten und Meghan sagen, dass sie sich um ihren Vater und ihre Familie kümmern soll." Weiter wird er vom "Mirror" zitiert: "Charles sollte einschreiten und sagen, 'Etwas stimmt nicht'. Sie sollten sie dazu zwingen - oder es wird weiterhin Probleme in ihrem Leben verursachen."

Zudem kritisierte er seine Halbschwester dafür, dass sie vom Steuerzahler 2,4 Millionen Pfund (etwa 2,6 Millionen Euro) für die Renovierung von Frogmore Cottage genommen habe: "Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich diese Meghan nicht mehr kenne. Mein Vater kennt diese Meghan nicht mehr." Und er fügte hinzu: "Wenn unserem Vater etwas Schlimmes passiert, wird Meghan dann auftauchen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das würde. Gott bewahre, dass sie so herzlos ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand damit leben könnte."

Außerdem appellierte Markle an Meghan: "Du hast eine Familie in den Vereinigten Staaten und wir alle lieben dich und kümmern uns um dich. Eines Tages, hoffe ich, bist du klug und reif genug, um dich zu öffnen und deine Familie in dein Leben und das Leben von Baby Archie zu lassen. Am allermeisten hoffe ich, dass du deinen Vater anrufst und ihn zumindest ein Teil deines und Archies Lebens sein lässt. Das schuldest du ihm."