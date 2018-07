Idee: Buttons mit Parolen im Bierzelt verteilen

Georg (29), einer der Demonstranten in Tracht, sagt: "Das hat uns selbst überrascht. Ich war mal CSU-Wähler, aber ich kann diese Politik nicht mehr vertreten." Zwei Bedienungen vom Gäubodenfest in Straubing waren so begeistert von den Parolen, dass sie zu den Riederingern Kontakt aufnahmen – um die Parolen auf Buttons zu drucken und im Festzelt zu verteilen.