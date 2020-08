Bis zum 7. August entfällt der Halt am Stachus Richtung Hauptbahnhof, kommende Woche der in Richtung Ostbahnhof. Vom 17. bis 21. August wird das Isartor Richtung Hauptbahnhof nicht angefahren, vom 24. bis 28. August entfällt der Halt in der Gegenrichtung. In den letzten Jahren wurden Brandschutz, Decken und Beleuchtung der S-Bahn modernisiert.