Am Donnerstag, als die Nachrichten und Bilder des Anschlags über alle Kanäle liefen, bekam Hannah H. (Name geändert), die in München-Obermenzing lebt, richtig Gänsehaut. Zuerst spekulierte sie noch, doch dann gab es für sie keinen Zweifel mehr: Der Todesschütze war fünf Jahre lang ihr direkter Nachbar gewesen – bis Anfang 2019.