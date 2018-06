Markt Indersdorf - Mit seinem Kleinbus ist ein Mann in Markt Indersdorf (Lkr. Dachau) am Donnerstagabend durch die Terrassentür in eine fremde Wohnung gerast und hat danach seine 30 Jahre alte Ex-Freundin angegriffen. Er bedrohte das Opfer und packte sie am Hals. Das Motiv des 32-Jährigen, der die Frau leicht verletzte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.