Der 16-Jährige aus dem Landkreis Eichstädt war mit seinem Bruder (14) und seiner 15-jährigen Freundin auf dem Weg nach Ingolstadt. Die drei Jugendlichen stiegen gegen 18.20 Uhr am Gleis 20 in die Bahn am Münchner Hauptbahnhof. Dann passierte es: Als der 16-Jährige sein Gepäck im Zug verstauen wollte, wurde er plötzlich von einem Unbekannten attackiert. Der mutmaßliche Angreifer trat dem Jugendlichen mit dem Fuß gegen die Hüfte, wie die Bundespolizei berichtet.