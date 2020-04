Europäisches Sicherheitskonzept für Urlaubsorte benötigt

Die wichtigste Voraussetzung zur Lockerung der Einschränkungen ist nach Bareiß’ Worten ein Sicherheitskonzept. "Wir brauchen Standards für die Reise mit Bus, Bahn oder Flugzeug. Es darf weder an Bahnhöfen noch an Flughäfen zu größeren Ansammlungen kommen. Das Gleiche gilt für den Besuch von Freizeitparks oder den Aufenthalt in Hotels und Gaststätten."