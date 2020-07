Atelier-Turm und neue Ateliers am "Haus 50"

So geht der selbsternannte "Retter der Künstler" die Umsetzung seiner Vision konkret an: Für den 25. März 2020 hatte er einen Termin beim Kompetenzteam für die Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt gehabt – wegen der Corona-Krise musste das Treffen leider ausfallen. Dort bekommt er die Beratung, welche Rechtsform er für die Projektgesellschaft wählen soll, die er gründet: "Es ist ja das erste Hochhaus, was ich baue!", sagt er locker. Sein mit 59 Metern Höhe geplanter Atelier-Turm soll einen optischen Dreiklang zu den Hochhäusern in der Umgebung bilden: wie den Highlight Towers und dem Osram-Hochhaus am Beginn der Autobahn A 9 in der Parkstadt Schwabing.