Ein tragischer Todesfall in der Familie hat Duy Nguyen zum Gastronomen gemacht – mit dem Hippie Chay, das weit über Giesing hinaus gut ankommt. Eigentlich war er sieben Jahre lang Barkeeper im P1, arbeitete zuletzt im Service des Enter the Dragon, als sein Onkel überraschend verstarb. Der hatte ein vietnamesisches Lokal in Giesing betrieben und für Nyguyen war es keine Frage, dass er das Restaurant weiterführen wird – allerdings ein bisschen anders.