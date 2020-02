Pünktlich um 18 Uhr werden sie am Aschermittwoch wieder aufgebrezelt in den Franziskaner strömen – die Schönen und Reichen, die gesellschaftlichen Platzhirsche der Stadt und viele dieser besonderen Spezies, die es sich leisten kann, nicht arbeiten zu müssen und dafür lieber vorab Stunden ins Styling investiert. In ist, wer drin fischt.