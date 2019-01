Update vom 11. Januar 2019

Nach einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht im Chiemgau hat sich der Verdacht gegen einen festgenommenen Mann nicht erhärtet. Der 27-Jährige werde daher aus der Untersuchungshaft entlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer war verdächtigt worden, mit seinem Wagen in Aschau eine 23-Jährige erfasst und so schwer verletzt zu haben, dass sie im Krankenhaus starb. Nach Polizeiangaben vom vergangenen Dienstag hatte er eingeräumt, zur Unfallzeit am Steuer gesessen zu haben.