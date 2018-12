München/Amsterdam - Es wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, in der Heimat Servus zu sagen, oder eher: Vaarwel! So heißt es ja auf Niederländisch. Doch Arjen Robben verpasst die Champions-League-Partie am Mittwoch bei Ajax Amsterdam (ab 21 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) wegen Oberschenkelproblemen. Zuletzt hatte den 34-Jährigen bereits eine Knieblessur an Einsätzen für den FC Bayern gehindert.