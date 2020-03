ARD Themenabend: "Waffenhandel" Daniel Harrich: Die Deutschen bleiben "Meister des Todes"

Im Film werden ja auch noch Parteispenden aufgedeckt, mit denen man Exportgenehmigungen erreichen will.

Ja, und das ganz offen. Wir haben ja die E-Mails im Dokumentarfilm gezeigt, wo es sinngemäß heißt: „Lieber Herr Kauder, ich wende mich wieder an Sie wegen des leidigen Themas Kriegswaffenexportgenehmigungen....“ Dass so etwas offiziell und schriftlich existiert, zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit und ohne jegliches Unrechtsbewusstsein hier Gesetze, Verordnungen und Vorgaben umgangen werden sollen. Da wird ganz offen die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Ich kann da nur sagen: Parteispenden von Unternehmen gänzlich verbieten! Denn hier ging es ja um lächerliche Beträge wie 10000 oder 5000 Euro, womit man eine Genehmigung meinte, leichter oder zumindest schneller eine Antwort bekommen zu können.

Hat man als investigativer Filmemacher nicht ein Sisyphos-Gefühl. 2015 ein Themenabend in der ARD, der wirklich etwas ausgelöst hat! Aber dann sieht man im Film 2020, wie eine andere deutsche Rüstungsfirma, Sig Sauer, einfach in die Exportlücke stößt, die kurz passiert ist, weil Heckler & Koch gerade in der „Schusslinie“ sind.

Die Sache ist ja noch krasser: der Waffenvorführer, der für Heckler & Koch in Mexiko unterwegs war, ist einfach zu Sig Sauer USA gewechselt und hat da weiter in dem Geschäft gearbeitet. Es ist also einerseits so, dass wenn man der Hydra den Kopf abschlägt, sofort neue Köpfe wachsen. Andererseits funktioniert eben doch noch unser öffentlich-rechtliches Rundfunksystem. Denn mit unserem neuen Themenabend heute Abend haben die alle nicht gerechnet, weil sie dachten mit unseren Recherchen bis 2015 sei die Sache für sie überstanden. Aber wir lassen nicht locker. Das ist unsere Aufgabe als Presse und Öffentlichkeit und die nimmt mein Team mit mir gerne an.



