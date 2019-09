Nora Tschirner spielt stark im neuen Weimar-Tatort

À propos: Die durch beklemmend lange Sequenzen in Szene gesetzte Mimik der sonst so süffisanten Kommissarin ist das wirklich Sehenswerte in diesem Film. Die Wut, die Verzweiflung der Ohnmacht, der innere Kampf gegen die Tränen – das ist großes Schauspiel von Nora Tschirner. Was man von anderen nicht behaupten kann. Die Wortmeldungen der "knallharten" Kern wirken wie vom Teleprompter abgelesen. Der Twist am Schluss verpufft hierdurch komplett. Selbst dem Tollpatsch Lupo (Arndt Schwering-Sohnrey) kauft man seine dümmliche Liebesblindheit nicht ab.