Wiesbaden-Tatort: Täglich grüßt die Geiselnahme

Als ein Papierflieger von äußerst einfacher Bauart ungeahnt akkurat vor den Füßen eines Polizisten landet, wird Zuschauer erstmals stutzig, der Kommissar nicht. Mit der Überheblichkeit der Routine marschiert er in die Bank, überzeugt die Komplizin in Rekordzeit zur Aufgabe – BATSCH, hat er eine Kugel im Kopf und wacht durch das klingelnde Handy im eigenen Bett wieder auf. Bewaffnete Geiselnahme in einer Bank.