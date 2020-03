In der Western-Kneipe läuft eine Country-Ballade nach der anderen, und die armseligen Stammgast-Gestalten trinken dazu ein Bier nach dem anderen. Der Wirt ist ermordet worden, also landet der Sonntagabend-Zuschauer in diesem tristen Szenario. Aber nur kurz: Denn die Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) folgt mit Erfolg ihrer ersten Spur, und die führt in eine völlig andere Welt. Und die ist noch ungleich schlimmer.