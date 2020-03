Sozialstudie mit viel Geschrei und Gerangel

So richtig in Fahrt kommt der Film nie, am Ende fällt die Spannung ganz ab. Das stört aber gar nicht: Als Sozialstudie mit viel Geschrei und Gerangel funktioniert der Film gut. Und wenn man einen Krimi in einer Gruppe von Menschen spielen lässt, die sich einst geliebt haben – manchmal rein körperlich, manchmal unter Einbeziehung des Herzens – und die nun um die Kinder und den Unterhalt streiten, dann darf man im "Tatort" keine Humorausflüge erwarten.