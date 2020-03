Der Dax im Keller. Aber so tagesaktuell kann ein "Tatort" natürlich nicht sein. Denn dafür dass Karow (Mark Waschke) gerade ein gutes Viertel seiner Aktienwerte verloren hat, ist er immer noch ganz guter Laune. Kollegin Rubin (Meret Becker) bekommt hintenrum mit, dass der Kommissar an der Börse zockt, was sie ihm anscheinend übelnimmt. "Armut ist eine Geisteshaltung", blafft er, fast wie ertappt, zynisch zurück. Ist Karow im Herzen ein Neoliberaler? Das wäre neu. Neu ist auch, dass er in seiner späten Studentenzeit ein Juragenie war und ein Angebot von einer großen Wirtschaftskanzlei bekommen hatte.