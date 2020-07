Und plötzlich ging alles ganz einfach und schnell: Wegen der Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Firmen einen kräftigen Schub erfahren; Homeoffice, das für viele bislang wie ein ferner Wunschtraum schien, wurde quasi über Nacht zur Normalität. Bleibt das so? Ja, zeigen aktuelle Studien. Demnach dürfte das Homeoffice auch über das Ende der Corona-Zeit hinaus an Bedeutung gewinnen und in vielen Unternehmen neue Normalität werden.