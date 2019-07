"Arbeite an der Bräune" Heidi Klum: Kein Stress bei den Hochzeitsvorbereitungen

Heidi Klum (46) steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, doch davon lässt sich die Entertainerin offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Statt von einem Termin zum nächsten zu hetzen, liegt sie in der Sonne und lässt sich bräunen. Zum Beweis postet sie zwei Fotos von sich bei Instagram. Schulter, etwas Beine und der nur mit einem String-Bikini-Höschen bekleidete Po sind darauf zu sehen. "An der Bräune und der Hochzeits-To-do-Liste arbeiten", lautet ihr kurzer Kommentar zu den Bildern.