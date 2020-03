"Apropos of Nothing" Woody Allen: Umstrittene Biografie kommt im April

Nächsten Monat erscheint eine Biografie des umstrittenen Regisseurs Woody Allen (84). Das Verlagshaus Grand Central publiziert das Buch mit dem englischen Titel "Apropos of Nothing" am 7. April, wie am Montag bekanntgegeben wurde. "Das Buch ist ein umfassender Bericht über sein persönliches sowie berufliches Leben und beschreibt seine Arbeit in Film, Theater, Fernsehen, Nachtclubs und Print", so Grand Central. "Allen schreibt auch über seine Beziehungen zu Familie, Freunden und die Liebe seines Lebens."