April 2014 vs. Ostern 2019 Herzogin Kate: Auch nach fünf Jahren passt das Outfit noch

Zum Oster-Gottesdienst 2019 erschien Herzogin Kate (37) am Ostersonntag in einem babyblauen Ensemble von Alexander McQueen und strahlte mit der Sonne um die Wette. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die Ehefrau von Prinz William (36) in diesem Outfit in der Öffentlichkeit zeigt. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren trug sie das Ensemble im australischen Sydney. Damals besuchte sie mit William ebenfalls die Ostermesse am Ostersonntag.