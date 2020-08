Aber auch von der etwas lieblosen Umsetzung hält sie nicht viel: "Wir haben hier so eine schöne, moderne Architektur. Die Betonkübel und Stahlstühle sind total altbacken und verschandeln die Wohngegend."

Da momentan ohnehin viele Leute im Urlaub sind, gibt es kaum Bedarf für den Extra-Platz. "Und was ist, wenn dann im September die ganzen Urlauber zurück sind? Dann braucht man die Straße wieder dringend."

Sommerstraßen: Vielerorts bringen sie wenig Mehrwert

Tatsächlich sind dann auch Spaziergänger und Sportler in dem Wohnviertel unterwegs – allerdings nur in den Grünanlagen. Während des Corona-Lockdowns sei das Projekt der Sommerstraßen zunächst verschoben worden, erklärt Andreas Schuster, Verkehrsexperte in der SPD-Stadtratsfraktion, "da wir dachten, es gäbe dieses Jahr ohnehin nicht viele Möglichkeiten, hinauszugehen".

Als die Lockerungen kamen, hätten sie erst spät mit der Umsetzung angefangen. "Wir haben dabei auf die Ortskenntnis der Bezirksausschüsse vertraut, die die Straßen selbst vorgeschlagen haben."

Auch wenn diese Versuche gut gemeint waren, vielerorts bringen sie wenig Mehrwert. "Ich bin mit der Auswahl der Straßen nicht glücklich", sagt Manuel Pretzl, Fraktionsvorsitzender der Rathaus-CSU. Die Stadtverwaltung müsse aus ihren diesjährigen Fehlern lernen.

Hanusch (Grüne): Projekt Sommerstraße braucht noch Zeit

Andreas Schuster von der SPD verspricht Besserung: "Wir möchten die Anwohner das nächste Mal früher einbinden. In Berlin gibt es die Plattform 'FixMyBerlin', bei der die Bürger Bedarf für Fahrradstraßen anmelden können. Sowas wäre auch in München denkbar: Wenn sich genügend Anwohner zusammenfinden, kann daraufhin eine Sommerstraße dort entstehen, wo auch tatsächlich Bedarf ist."

Auch bei den Grünen will man die neuen Sommerstraßen noch nicht als gescheitert ansehen. Stadträtin Anna Hanusch denkt, dass man dem Projekt noch Zeit geben muss. "Der Bedarf nach verkehrsberuhigten Flächen ist groß", sagt sie zur AZ. "Manche Straßen könnten auch über den Sommer hinweg umgewidmet werden." An manchen Stellen könnte das auch angenommen werden.

Südliche Auffahrtsallee, 17 Uhr: Auf einem Stuhl sitzt ein Mann, der in seinem Notizbuch zeichnet. Ein Paar blickt von einer Bank auf den Kanal. Eine Mutter schiebt den Kinderwagen über die schattige Straße.

Neuhausen: Sommerstraße deckt einen echten Bedarf

Der Abschnitt zwischen Waisenhaus- und Nymphenburger Straße ist für Verkehr komplett gesperrt, zwischen der Grünanlage und dem Kanal entsteht so eine Verbindung, die den Park erweitert.

Besonders glücklich sind hier zwei Radfahrer in spe: "Zum Fahrradfahren lernen ist die Sommerstraße super", erklärt ein Ehepaar, das mit seinen Kindern gerade das Radeln geübt hat. "Man muss nicht auf vorbeifahrende Autos achten, und die Kinder können in Ruhe spielen."

Dafür gibt es tatsächlich wenig Platz in Nymphenburg. Und für einen Vater, der mit seiner Tochter unterwegs ist, könnte die Straße hier ruhig bleiben: "Zur Waisenhausstraße führen eh die Nymphenburger Straße und die Südliche Auffahrtsallee fast parallel. Da kann eine der Straßen ruhig auch mal fehlen."

Die Sommerstraße deckt hier also einen echten Bedarf der Anwohner. In Wohngebieten scheint das eher weniger der Fall zu sein. Andreas Schuster von der SPD will trotzdem nicht, dass die Sommerstraßen künftig nur in der City geplant werden: "Es ist wichtig, nicht schon wieder nur ein Angebot für die Innenstadt zu schaffen. Wir möchten auch in den Wohngebieten das Projekt anbieten. Das werden wir nächstes Jahr noch mal angehen."

