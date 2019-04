Erneute Attacke in der S-Bahn

Die beiden Opfer konnten sich aus der Situation befreien und in eine S-Bahn (S6 in Richtung Tutzing) einsteigen, doch die beiden unbekannten Frauen verfolgten sie und schlugen in der S-Bahn erneut zu. Ein couragierter Fahrgast ging dazwischen und konnte die beiden Schlägerinnen aus der S-Bahn werfen. Weil sich die Türen bereits wieder schlossen, konnten sie anschließend nicht wieder zusteigen.