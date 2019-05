Fälle wie dieser sind leider keine Seltenheit in der Stadt. Die Stadtratsfraktion der CSU wollte es jetzt genau wissen. In einer Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fragte Stadtrat Frieder Vogelsang, wie viele solcher Aktionen in den Jahren 2017 und 2018 bekannt geworden sind, wie hoch verhängte Bußgelder ausfielen und welche abschreckende Wirkung die Strafen haben.