München - Lebensmittel landen in Deutschland schnell in der Mülltonne. Rund elf Millionen Tonnen sind es bundesweit. Die Zahl ist hoch, fatal daran ist zudem, dass zur Vernichtung von Lebensmitteln weitere Ressourcen wie Wasser und Energie benötigt werden. Lebensmittelverschwendung in Deutschland ist daher sowohl ein ethisches, als auch ökologisches und ökonomisches Problem. Hinzu kommt, dass diese Verschwendung und Vernichtung von Lebensmitteln zu einem großen Teil vermeidbar wäre, weshalb die Vereinten Nationen es sich zum Ziel gesetzt haben, die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 um die Hälfte zu reduzieren.