ÖDP/FW-Antrag: München trägt bis heute Vogels "Fingerabdruck"

"München trägt bis heute seinen Fingerabdruck. Ganz besonders ist dies in Neuperlach zu spüren. Am 11. Mai 1967 hat er den Grundstein für diese Trabantenstadt gelegt. Die Neuperlacher sind ihm bis heute sehr dankbar für ihre Heimat in München", heißt es in dem Antrag.