SPD fordert Nachrüstung der E-Scooter

In ihrem Antrag bemängelt die Münchner SPD das Fehlen eines Schallsignalgebers – also etwa einer Klingel oder Hupe. Einen solchen sieht die SPD im dichten Rad- und Fußgängeraufkommen jedoch als elementar für die Verkehrssicherheit in München.